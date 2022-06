Calcio | Tevez ko al debutto sulla panchina del Rosario Central | ' sono l' unico responsabile'

(Di sabato 25 giugno 2022) Buenos Aires, 25 giu. - (Adnkronos) - Non è iniziata con il piede giusto l'avventura di Carlosdel, che ha perso 1-0 contro il Gimnasia La Plata (decisivo il gol di Acosta al 79'). Vittoria rimandata, dunque, conche si è assunto tutte le responsabilità della sconfitta: "La squadra mi è piaciuta. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Pensavo che dopo 70 minuti potevamo crollare fisicamente ma la squadra ha resistito eorgoglioso del lavoro dei miei ragazzi oggi. Siamo convinti che questa sia la strada giusta. L'di questa sconfittaio. Dobbiamo continuare a lavorare, con un'idea che è quella che proponiamo. Penso che in questo modo vinceremo più partite di ...

