Cagliari Lapadula, c’è distanza tra domanda e offerta con il Benevento: i dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) C’è distanza tra l’offerta del Cagliari e la richiesta del Benevento per Lapadula: la Cremonese osserva alla finestra Il Cagliari avrebbe trovato in Lapadula il rinforzo giusto per l’attacco per provare a tornare in Serie A subito. C’è distanza al momento, però, con le cifre richieste dal Benevento che fa una valutazione di 2 milioni per il peruviano. La Cremonese osserva alla finestra cercando di capire se potrebbero esserci degli spiragli per inserirsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) C’ètra l’dele la richiesta delper: la Cremonese osserva alla finestra Ilavrebbe trovato inil rinforzo giusto per l’attacco per provare a tornare in Serie A subito. C’èal momento, però, con le cifre richieste dalche fa una valutazione di 2 milioni per il peruviano. La Cremonese osserva alla finestra cercando di capire se potrebbero esserci degli spiragli per inserirsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TuttoCagliari : L'Unione Sarda - Cagliari-Lapadula, contatti continui. Resistono le piste Coda e Brunori - CagliariNews24 : Lapadula Cagliari, offerta rossoblù lontana dalle richieste del Benevento: le cifre in ballo - TuttoCagliari : Gazzetta - Lapadula in contatto con il Cagliari, ma l'offerta dei sardi è lontana dalla richiesta del Benevento - _bonovoxx : RT @Max_Mogavero: Il #Cagliari insiste per #Lapadula: ieri nuovo faccia a faccia tra ds rossoblù e gli agenti dell’italoperuviano, come ant… - renzodul : RT @Max_Mogavero: Il #Cagliari insiste per #Lapadula: ieri nuovo faccia a faccia tra ds rossoblù e gli agenti dell’italoperuviano, come ant… -