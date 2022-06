Brunori | nuova candidata | per l’attaccante ora c’è anche il Genoa

(Di sabato 25 giugno 2022) Matteoancora non conosce il proprio futuro. Sul giocatore grande fila di squadre interessate: orailAncora incerto il destino di bomber Matteo. Sul giocatore italobrasiliano c’è un grande interesse, specialmente in serie cadetta. Secondo quanto riportato da Primocanale, sul giocatore di proprietà della Juventus ci sarebbe da registrare l’inserimento del, in cerca di un punto di riferimento offensivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...partite consecutive e la difesa rosanero si presenterà al primo appuntamento ufficiale della...e Massolo) e farà rientro a Bari, una volta concluso il prestito. Il muro che non subisce ...A Renzo, un grande in bocca al lupo per lastagione in Serie B da parte del presidente Dario ... e Matteo, in prestito dalla Juventus. Poi i vari De Rose, Dall'Oglio e giovani di ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Dopo Djuric della Salernitana, Coda del Benevento, Puscas e Cutrone c'è un nome nuovo per l'attacco del Genoa. Secondo Primocanale ...La Juventus sta cercando una nuova sistemazione per Matteo Brunori dopo la stagione in prestito al Palermo. Stando a quanto riferisce La Repubblica il Genoa avr ...