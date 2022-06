Braida | “Conosco l’offerta del Napoli per il rinnovo di Koulibaly Attenzione”

(Di sabato 25 giugno 2022) Ariedorivela alcuni dettagli suldelper ildi contratto di Kalidou Koulibay. Il direttore generale della Cremonese Ariedoai microfoni de il Mundo Deportivo, ha parlato deldicon il: “può lasciare il, so quanto gli hanno offerto. Hanno messo sul piatto uncon metà dell’ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via. È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare”.ha poi parlato del miracolo Cremonese: “Dopo 27 anni tra Serie B e Serie C, è una gran felicità per il ...

