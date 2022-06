Brad Pitt pensa al ritiro: "Sono agli ultimi mesi". E la figlia scappa da lui (Di sabato 25 giugno 2022) Brad Pitt sta pensando di dire basta. La star di Hollywood sembra infatti pronto a mettere la parola fine alla sua gloriosa carriera. "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto - ha spiegato a GQ - il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?". Sono le domande che rivolge a se stesso il divo, prossimo protagonista sugli schermi il 15 luglio nel nuovo film che lo vede protagonista, "Bullet Train". Poi a dicembre sarà il turno di "Babylon", al fianco di Margot Robbie. Potrebbero essere gli ultimi film con Brad Pitt nei panni da attore, ma il suo addio al mondo del cinema è da escludere. Anche se smettesse di recitare, l'attore americano resta per ora molto legato alla sua società di produzione, la Plan B ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022)stando di dire basta. La star di Hollywood sembra infatti pronto a mettere la parola fine alla sua gloriosa carriera. "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto - ha spiegato a GQ - il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?".le domande che rivolge a se stesso il divo, prossimo protagonista sugli schermi il 15 luglio nel nuovo film che lo vede protagonista, "Bullet Train". Poi a dicembre sarà il turno di "Babylon", al fianco di Margot Robbie. Potrebbero essere glifilm connei panni da attore, ma il suo addio al mondo del cinema è da escludere. Anche se smettesse di recitare, l'attore americano resta per ora molto legato alla sua società di produzione, la Plan B ...

