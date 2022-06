Pubblicità

A Sarajevo si è svolto oggi in un'atmosfera di festa ilPride, il terzo finora nella capitale bosniaca la cui popolazione è in larga parte musulmana. Accompagnato da musica, palloncini e bandiere arcobaleno del movimento Lgbti, il corteo - riferiscono ...La situazione era difficile soprattutto per le persone, che prima del Covid erano identificate ... Il viaggio R : Per arrivare qui insiamo partiti da Cuba e abbiamo viaggiato in aereo fino ... Bosnia: Gay Pride a Sarajevo, festa e musica (ANSAmed) - BELGRADO, 25 GIU - A Sarajevo si è svolto oggi in un'atmosfera di festa il Gay Pride, il terzo finora nella capitale bosniaca la cui popolazione è in larga parte musulmana. Accompagnato da ...Crowds marched through the streets of Sarajevo on Saturday, June 25, as the Bosnian capital hosted its annual gay pride parade.This footage, captured by Twitter user @sanjinbuzo, shows people holding ...