Bonus 200 euro, la circolare dell’Inps: a chi spetta, il calendario dei pagamenti e l’autodichiarazione (Di sabato 25 giugno 2022) L’Inps ha fornito nel dettaglio le istruzioni per i destinatari del Bonus di 200 euro contro il caro vita previsto dal Decreto Aiuti (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022). È stata infatti da poche ore pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 a proposito della misura voluta dal governo Draghi per venire incontro agli italiani alle prese con i rincari delle bollette e l’inflazione. Come abbiamo spiegato, il Bonus non è automatico e per i lavoratori dipendenti del privato servirà un’autodichiarazione. A chi è rivolta la misura I beneficiari del Bonus saranno circa 31,5 milioni. Si va dai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, ai titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) L’Inps ha fornito nel dettaglio le istruzioni per i destinatari deldi 200contro il caro vita previsto dal Decreto Aiuti (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022). È stata infatti da poche ore pubblicata lan. 73 del 24 giugno 2022 a proposito della misura voluta dal governo Draghi per venire incontro agli italiani alle prese con i rincari delle bollette e l’inflazione. Come abbiamo spiegato, ilnon è automatico e per i lavoratori dipendenti del privato servirà un’autodichiarazione. A chi è rivolta la misura I beneficiari delsaranno circa 31,5 milioni. Si va dai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, ai titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bonus 200 euro, chi lo avrà con lo stipendio di giugno (e chi dovrà aspettare ottobre) #economia… - VincenzoDellOr2 : RT @vivaceonline: #freelance #lavoroautonomo:Bonus 200 euro sbloccare la situazione subito! Leggi qui ?? il comunicato stampa di vivace.@Cis… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Inps, bonus 200 euro a ottobre per disoccupati e stagionali. A luglio dipendenti-pensionati. Per domestici domande entro… - TheHunter_68 : RT @Agenzia_Ansa: Inps, bonus 200 euro a ottobre per disoccupati e stagionali. A luglio dipendenti-pensionati. Per domestici domande entro… -