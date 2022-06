Bonus 200 euro, arriva anche ad ottobre 2022: a chi spetta e come fare domanda (Di sabato 25 giugno 2022) Il Bonus 200 euro, previsto dal decreto Aiuti per i redditi fino a 35mila euro, sarà erogato a luglio, in modo automatico, ai dipendenti e ai pensionati, ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori domestici che però sono chiamati a presentare la domanda entro il 30 settembre. A ottobre 2022 verrà invece erogato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 giugno 2022) Il200, previsto dal decreto Aiuti per i redditi fino a 35mila, sarà erogato a luglio, in modo automatico, ai dipendenti e ai pensionati, ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori domestici che però sono chiamati a presentare laentro il 30 settembre. Averrà invece erogato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

