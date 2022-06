Bologna, Corsport: “Ilicic nel mirino dei rossoblù, tanti i contatti con l’agente” (Di sabato 25 giugno 2022) Bologna, Corsport- Ad oggi il Corsport parla di una trattativa del Bologna che vorrebbe davvero portare tra le sua fila Josip Ilicic. La squadra emiliana vuole davvero dare una grande scossa per tutto il suo ambiente e la pizza con un colpo davvero importante, ma che presenta delle grandi incognite ad oggi. Mettere sotto contratto Josip significa mettersi in cascina un mix tra tecnica e tenacia che il ragazzo può dare alla squadra. Ma senza dimenticare i momenti no del ragazzo che ha avuto in questi anni a Bergamo, una questione che ad oggi con la grande cadenza con cui è avvenuta è davvero da tenere d’occhio. Giovanni Sartori sta lavorando al primo colpo del suo mercato in rossoblù che di nome fa Josip Ilicic. Il responsabile dell’area tecnica del ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)- Ad oggi ilparla di una trattativa delche vorrebbe davvero portare tra le sua fila Josip. La squadra emiliana vuole davvero dare una grande scossa per tutto il suo ambiente e la pizza con un colpo davvero importante, ma che presenta delle grandi incognite ad oggi. Mettere sotto contratto Josip significa mettersi in cascina un mix tra tecnica e tenacia che il ragazzo può dare alla squadra. Ma senza dimenticare i momenti no del ragazzo che ha avuto in questi anni a Bergamo, una questione che ad oggi con la grande cadenza con cui è avvenuta è davvero da tenere d’occhio. Giovanni Sartori sta lavorando al primo colpo del suo mercato inche di nome fa Josip. Il responsabile dell’area tecnica del ...

