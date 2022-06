Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti sabato 25 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di sabato 25 giugno 2022, con i dati dell’emergenza Coronavirus aggiornati con i numeri delle ultime 24 ore. Come ogni giorno ecco i nuovi riferimenti su contagi, morti e guariti in una delle regioni più colpite dalla pandemia Covid. Anche oggi quindi la Regione ha diramato il Bollettino quotidiano. oggi si registrano 6.613 nuovi contagi, 3 morti, 16 ricoverati in terapia intensiva, 350 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 3.241 gli attualmente positivi per un totale di 56.321. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ildella Regioneper la giornata di252022, con i dati dell’emergenza Coronavirus aggiornati con i numeri delle ultime 24 ore. Come ogni giorno ecco i nuovi riferimenti suin una delle regioni più colpite dalla pandemia Covid. Anchequindi la Regione ha diramato ilquotidiano.si registrano 6.613 nuovi, 3, 16 ricoverati in terapia intensiva, 350 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 3.241 gli attualmente positivi per un totale di 56.321. SportFace.

