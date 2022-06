Bollettino Covid oggi, sabato 25 giugno: contagi, morti e guariti regione per regione (Di sabato 25 giugno 2022) Il Bollettino Covid di sabato 25 giugno 2022, con i dati delle ultime 24 ore in ogni regione su morti, contagi e guariti dal Coronavirus. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al Covid-19. Ecco di seguito i dati del Bollettino quotidiano di oggi, si registrano 56.386 nuovi contagi, 40 morti, 31.532 guariti, 52.040 tamponi molecolari, 225 in terapia intensiva, 5.342 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 25.301 gli attualmente positivi in più per un totale di 703.479. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ildi252022, con i dati delle ultime 24 ore in ognisudal Coronavirus. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco di seguito i dati delquotidiano di, si registrano 56.386 nuovi, 40, 31.532, 52.040 tamponi molecolari, 225 in terapia intensiva, 5.342 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 25.301 gli attualmente positivi in più per un totale di 703.479. ILPER ...

