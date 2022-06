Bollette luce e gas, con aumenti ecco stangata da 657 euro (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Con le Bollette di luce e gas, una nuova stangata da 657 euro annui a famiglia sta per abbattersi sugli italiani a partire dal prossimo 1 luglio. Lo afferma il Codacons, commentando le previsioni di Nomisma sui prossimi aumenti tariffari di luce e gas. “Se saranno confermati i rincari del 17% per la luce e 27% per il gas a partire dal prossimo luglio ogni singola famiglia dovrà mettere in conto una maggiore spesa per le forniture di energia per complessivi 657 euro su base annua – spiega il Codacons – Una mazzata che va ad aggiungersi agli altri aumenti di spesa per le Bollette causati dai rincari delle tariffe che si susseguono in Italia dalla fine del 2021”. “Per tale motivo riteniamo insufficienti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Con ledie gas, una nuovada 657annui a famiglia sta per abbattersi sugli italiani a partire dal prossimo 1 luglio. Lo afferma il Codacons, commentando le previsioni di Nomisma sui prossimitariffari die gas. “Se saranno confermati i rincari del 17% per lae 27% per il gas a partire dal prossimo luglio ogni singola famiglia dovrà mettere in conto una maggiore spesa per le forniture di energia per complessivi 657su base annua – spiega il Codacons – Una mazzata che va ad aggiungersi agli altridi spesa per lecausati dai rincari delle tariffe che si susseguono in Italia dalla fine del 2021”. “Per tale motivo riteniamo insufficienti i ...

