Bollette | le stime di Nomisma Energia | si va verso il +17% per la luce e il +27% per il gas

(Di sabato 25 giugno 2022) La società di ricercaha stimato che nel terzo trimestre di questo anno il prezzo dellepotrebbe salire di oltre il 10 per cento. Nello specifico dal primo luglio lapotrebbe aumentare del 17 per cento mentre il gas del 27 per cento. Tutto, come spiega il presidente diDavide Tabarelli, partirebbe dalla decisione di Mosca di tagliare i rifornimenti di gas direttil’Unione europea: «I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all’Italia. Inevitabilmente, ci si attende un forte rialzo sulle, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano segnato un – 10 per cento. ...

