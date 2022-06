Bis ai mondiali Minisini-Ruggiero oro nel libero del sincro (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i nuovi campioni del mondo del libero del nuoto sincronizzato. Con 90.9667 punti, gli azzurri Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di Budapest precedendo il duo giapponese Sato Tomoka-Sato Yotaro (89.7333) e quello cinese Shi Haoyu-Zhang Yiyao (88.4000). Alla piscina Szechy sull'Isola Margherita, Minisini-Ruggiero dopo essersi laureati lunedì scorso campioni del mondo nel tecnico riportando, oggi hanno vinto l'oro nel libero. In precedenza l'Italia in questa disciplina aveva conquistato due argenti, nel 2017 con Minisini e Mariangela Perrupato e nel 2019 con Minisini e Manila ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Giorgioe Lucreziasono i nuovi campioni del mondo deldel nuotonizzato. Con 90.9667 punti, gli azzurri Giorgioe Lucreziahanno conquistato la medaglia d'oro ai Campionatidi Budapest precedendo il duo giapponese Sato Tomoka-Sato Yotaro (89.7333) e quello cinese Shi Haoyu-Zhang Yiyao (88.4000). Alla piscina Szechy sull'Isola Margherita,dopo essersi laureati lunedì scorso campioni del mondo nel tecnico riportando, oggi hanno vinto l'oro nel. In precedenza l'Italia in questa disciplina aveva conquistato due argenti, nel 2017 cone Mariangela Perrupato e nel 2019 cone Manila ...

