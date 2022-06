Bimba di 11 mesi uccisa al nido in Francia: la famiglia ha origini bergamasche (Di sabato 25 giugno 2022) La famiglia è bergamasca e ha vissuto a Torre Boldone dove sembra che ancora risiedano dei parenti. Lei è la piccolissima vittima di una tragedia avvenuta in un asilo nido di Lione, in Francia. Venerdì 24 giugno la procura di Lione ha infatti incriminato una dipendente del nido, sospettata di aver ucciso una bambina di 11 mesi dopo averle fatto ingerire una sostanza caustica perché non sopportava il suo pianto. La bambina era stata trovata agonizzante dai vigili del fuoco in questo asilo nel 3° arrondissement mercoledì mattina, poi è morta nell’ospedale dove era stata trasportata. Interrogata in cella dai carabinieri, l’unica dipendente dell’asilo nido presente al momento dei fatti avrebbe confessato che, travolta dal pianto della piccina, “le aveva fatto ingerire un prodotto”, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Laè bergamasca e ha vissuto a Torre Boldone dove sembra che ancora risiedano dei parenti. Lei è la piccolissima vittima di una tragedia avvenuta in un asilodi Lione, in. Venerdì 24 giugno la procura di Lione ha infatti incriminato una dipendente del, sospettata di aver ucciso una bambina di 11dopo averle fatto ingerire una sostanza caustica perché non sopportava il suo pianto. La bambina era stata trovata agonizzante dai vigili del fuoco in questo asilo nel 3° arrondissement mercoledì mattina, poi è morta nell’ospedale dove era stata trasportata. Interrogata in cella dai carabinieri, l’unica dipendente dell’asilopresente al momento dei fatti avrebbe confessato che, travolta dal pianto della piccina, “le aveva fatto ingerire un prodotto”, ...

