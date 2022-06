Pubblicità

Nic_dls00 : BILANCIO ASCOLTI DAYTIME CANALE 5: BOOM PER UOMINI E DONNE, FORUM E MATTINO 5 #AscoltiTv #UominieDonne #Forum… - bubinoblog : BILANCIO ASCOLTI DAYTIME CANALE 5: BOOM PER UOMINI E DONNE, FORUM E MATTINO 5 - bubinoblog : LA RAI PUBBLICA IL BILANCIO: CANONE PIÙ BASSO D'EUROPA, ASCOLTI PIÙ ALTI E IL QUALITEL... - CandidaSaccoma1 : @ferdinandofabb1 @Qrobireds @MinisteroSalute Se ascolti il dottor massimo citro per citarne uno dei tanti capisci t… - mirabile_davide : @milanclubRD @AlfredoPedulla Ma basta.. tutti i top club d'Europa sn indebitati fino al collo.. e parlate solo d in… -

Key4biz.it

Ildella stagione che si è appena chiusa "Io vengo dal marketing ma non sono un fanatico dei numeri. Constato però che dopo l'ubriacatura della pandemia, che ha dopato gli, siamo ...Commenta per primo Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport , nella quale ha fatto unsui suoi primi mesi di mandato. Tra i temi trattati la 'battaglia' in corso con la Federcalcio in merito all'indice di liquidità : ' La Figc voleva introdurre criteri più rigorosi per ... Bilancio Sociale Rai 2021. I ricavi crescono da 2,51 a 2,69 miliardi di euro (+179 milioni) Ancora una volta appare in sordina un documento che dovrebbe invece provocare un dibattito sull’assetto del servizio pubblico.Siamo alla vigilia del primo vero bilancio - il previsionale 2022-2024 - dell’epoca di Gaetano Manfredi sindaco, martedì arriva in Aula e come sempre accade in questi casi le tensioni non mancano. Aff ...