Berlusconi: «La promozione del Monza superiore ai successi col Milan» (Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente dei brianzoli Silvio Berlusconi ha parlato della promozione con il Monza, paragonandola ai successi con il Milan, durante un comizio. Ecco le parole dell’ex presidente rossonero: «Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio Milan. Ma questa volta, insieme ad Adriano Galliani, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre anni fa dalla Serie C, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: donare per la prima volta a una piazza prestigiosa come Monza la platea che merita, quella della Serie A. In cui, personalmente, voglio essere protagonista. Magari non subito, al primo anno, ma è mia intenzione giocarmela coi grandi club. Sapete, col Milan ho vinto tutto. Ma la commozione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente dei brianzoli Silvioha parlato dellacon il, paragonandola aicon il, durante un comizio. Ecco le parole dell’ex presidente rossonero: «Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio. Ma questa volta, insieme ad Adriano Galliani, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre anni fa dalla Serie C, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: donare per la prima volta a una piazza prestigiosa comela platea che merita, quella della Serie A. In cui, personalmente, voglio essere protagonista. Magari non subito, al primo anno, ma è mia intenzione giocarmela coi grandi club. Sapete, colho vinto tutto. Ma la commozione ...

