Beatrice Valli e Marco Fantini, il documentario sulle nozze incanta (Di sabato 25 giugno 2022) Venerdì 24 giugno in prima serata su Real Time è andato in onda il tanto atteso documentario, Una storia d'amore, che ha raccontato il dietro le quinte dei preparativi del matrimonio e del party nuziale della celebre coppia sello showbiz formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. La storia d'amore tra Beatrice e Marco Era il 2014 quando a Uomini e Donne Marco Fantini decise di puntare tutto sulla giovane mamma Beatrice Valli (ha avuto il figlio Alessandro da una relazione precedente con Nicolas Bovi), una ragazza che dimostrò sin da subito piglio e temperamento. A otto anni da quella scelta la coppia è finalmente convolata a nozze il 29 maggio 2022, nell'incantevole cornice ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 giugno 2022) Venerdì 24 giugno in prima serata su Real Time è andato in onda il tanto atteso, Una storia d'amore, che ha raccontato il dietro le quinte dei preparativi del matrimonio e del party nuziale della celebre coppia sello showbiz formata da. La storia d'amore traEra il 2014 quando a Uomini e Donnedecise di puntare tutto sulla giovane mamma(ha avuto il figlio Alessandro da una relazione precedente con Nicolas Bovi), una ragazza che dimostrò sin da subito piglio e temperamento. A otto anni da quella scelta la coppia è finalmente convolata ail 29 maggio 2022, nell'incantevole cornice ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : MATRIMONIO BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI, UNA STORIA D`AMORE/ Diretta: da U&D a... #BeatriceValli #MarcoFantini… - legillimens_x : RT @panelelasalame: 'Marco ha scelto mio figlio prima di me. Quando mi ha regalato quel paio di scarpine ho capito che era quello giusto.'… - 24Trends_Italia : 10. Ostapenko - 20mille+ 11. La Casa di Carta: Corea - 10mille+ 12. De Ligt - 10mille+ 13. 24 giugno San Giovanni -… - panelelasalame : 'Marco ha scelto mio figlio prima di me. Quando mi ha regalato quel paio di scarpine ho capito che era quello giust… - RbAlessia : Ma perché al matrimonio di beatrice valli e marco fantini non c’è chi li ha creati, ovvero la queen maria de filippi -