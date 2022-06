Bautista Agut-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Atp Maiorca 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Roberto Bautista Agut affronterà Stefanos Tsitsipas nella finale dell’Atp 250 di Maiorca 2022. Sfida di grande prestigio in terra iberica, dove a contendersi il titolo saranno il padrone di casa ed il numero 5 al mondo. Bautista Agut ha superato in semifinale il qualificato Bellier, dando seguito al successo ai danni del numero uno al mondo Medvedev ai quarti. Tsitsipas ha invece sconfitto il francese Bonzi per la seconda settimana di fila, diventando il primo tennista nel 2022 a raggiungere almeno una finale su tre superfici diverse. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La finale tra Bautista Agut e Tsitsipas è ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Robertoaffronterà Stefanosnelladell’Atp 250 di. Sfida di grande prestigio in terra iberica, dove a contendersi il titolo saranno il padrone di casa ed il numero 5 al mondo.ha superato in semiil qualificato Bellier, dando seguito al successo ai danni del numero uno al mondo Medvedev ai quarti.ha invece sconfitto il francese Bonzi per la seconda settimana di fila, diventando il primo tennista nela raggiungere almeno unasu tre superfici diverse. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Latraè ...

