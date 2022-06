Basta booster, contro il Covid serve un nuovo vaccino (Di sabato 25 giugno 2022) L’aumento dei casi di Covid-19 registrato nelle ultime settimane preoccupa le autorità sanitarie e non solo. Se è così adesso, cosa ci aspetta per il prossimo autunno? L’immunità dei vaccini perde forza con il tempo e le nuove sotto-varianti Omicron evadono gli anticorpi, anche quelli creati da infezioni precedenti. È questo il principale e allarmante risultato della ricerca condotta dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard. La situazione non è grave come nel 2020: il vaccino contro il Covid-19 continua ad offrire una protezione sostanziale contro le forme più gravi della malattia, ma la corsa ad un nuovo farmaco è urgente. “Osserviamo una riduzione di tre volte nel numero di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino e l’infezione BA.4 e BA.5 in ... Leggi su formiche (Di sabato 25 giugno 2022) L’aumento dei casi di-19 registrato nelle ultime settimane preoccupa le autorità sanitarie e non solo. Se è così adesso, cosa ci aspetta per il prossimo autunno? L’immunità dei vaccini perde forza con il tempo e le nuove sotto-varianti Omicron evadono gli anticorpi, anche quelli creati da infezioni precedenti. È questo il principale e allarmante risultato della ricerca condotta dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard. La situazione non è grave come nel 2020: ilil-19 continua ad offrire una protezione sostanzialele forme più gravi della malattia, ma la corsa ad unfarmaco è urgente. “Osserviamo una riduzione di tre volte nel numero di anticorpi neutralizzanti indotti dale l’infezione BA.4 e BA.5 in ...

