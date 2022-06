Basket: Slovenia troppo forte per Italia, debutto amaro Pozzecco (Di sabato 25 giugno 2022) Azzurri sconfitti in amichevole a Trieste per 90 - 71 TRIESTE - Italia in rodaggio, Slovenia al completo e vicina al top. La prima uscita di Gianmarco Pozzecco da ct azzurro è amara: all'Allianz Dome ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Azzurri sconfitti in amichevole a Trieste per 90 - 71 TRIESTE -in rodaggio,al completo e vicina al top. La prima uscita di Gianmarcoda ct azzurro è amara: all'Allianz Dome ...

