Basket | Nicola Akele lascia Treviso e si accasa a Brescia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di movimenti in casa Germani. La squadra allenata da Alessandro Magro costruisce il proprio roster per la stagione 2022-2023 inserendo uno dei giocatori con buone carte da giocare anche in chiave azzurra:. Lo rileva dalla Nutribullet, dove ha disputato le ultime due stagioni. Coach Magro, dalle pagine del sito ufficiale, ha raccontato così l’approdo di: “è un ragazzo dalle enormi potenzialità. Arriva da una stagione dove aveva fatto bene ae ha accettato immediatamente questa nuova sfida, condividendo con noi gli obiettivi per cercare di alzare il suo livello di gioco. Ha voglia di mettersi in discussione e al servizio della squadra, per provare ad alzare il rendimento del suo gioco in un livello, quello ...