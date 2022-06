Basket: Italia-Slovenia, le scelte di Pozzecco e Sekulic per la partita di Trieste. Ospiti con Doncic e i Dragic (Di sabato 25 giugno 2022) Gianmarco Pozzecco e Aleksandar Sekulic hanno effettuato (quasi) tutte le loro scelte in vista del confronto tra Italia e Slovenia di stasera, che segnerà il debutto dell’uno sulla panchina azzurra e la comparsa di Luka Doncic sul pianeta Trieste nel roster dell’altro. Di seguito i roster, con una precisazione doverosa da effettuare: le squadre di appartenenza sono della stagione appena conclusa. Inoltre, qui gli azzurri sono 14 e non 12, con Pozzecco che, dunque, si riserverà di effettuare le ultime due scelte nelle immediate vicinanze del confronto. LIVE Italia-Slovenia Basket, amichevole in DIRETTA: Pozzecco debutta contro Luka Doncic alle ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Gianmarcoe Aleksandarhanno effettuato (quasi) tutte le loroin vista del confronto tradi stasera, che segnerà il debutto dell’uno sulla panchina azzurra e la comparsa di Lukasul pianetanel roster dell’altro. Di seguito i roster, con una precisazione doverosa da effettuare: le squadre di appartenenza sono della stagione appena conclusa. Inoltre, qui gli azzurri sono 14 e non 12, conche, dunque, si riserverà di effettuare le ultime duenelle immediate vicinanze del confronto. LIVE, amichevole in DIRETTA:debutta contro Lukaalle ...

