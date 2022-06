Basket: Italia, i convocati per la sfida di qualificazioni Mondiali 2023 con l’Olanda. Gigi Datome torna in azzurro (Di sabato 25 giugno 2022) Sono state diramate, a stretto giro rispetto alla conclusione di Italia-Slovenia a Trieste, le convocazioni per la sfida che gli azzurri giocheranno ad Almere, in terra olandese, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Asia. C’è il ritorno dei blocchi di Milano e Virtus Bologna, benché sotto forme diverse. Se sul fronte bianconero non rivedremo Marco Belinelli e Daniel Hackett, come già noto da tempo, sarà invece di ritorno Gigi Datome, il cui ultimo appuntamento con l’azzurro era stato quello dei Mondiali di Cina 2019. Questi i nomi che faranno parte della spedizione che dovrà garantire un buon viatico verso la seconda fase delle qualificazioni iridate: #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Sono state diramate, a stretto giro rispetto alla conclusione di-Slovenia a Trieste, le convocazioni per lache gli azzurri giocheranno ad Almere, in terra olandese, valida per leaidelin Asia. C’è il ritorno dei blocchi di Milano e Virtus Bologna, benché sotto forme diverse. Se sul fronte bianconero non rivedremo Marco Belinelli e Daniel Hackett, come già noto da tempo, sarà invece di ritorno, il cui ultimo appuntamento con l’era stato quello deidi Cina 2019. Questi i nomi che faranno parte della spedizione che dovrà garantire un buon viatico verso la seconda fase delleiridate: #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani ...

Pubblicità

LegaBasketA : .@GigiDatome: 'È il mio primo vero Scudetto.' ?? 2004: Il primo scudetto a 16 anni ?? 2022: Il secondo titolo a 34 a… - SkySportNBA : Draft NBA, Banchero, Procida e Spagnolo: la notte da sogno del basket italiano. VIDEO #SkyNBA #NBA - OA_Sport : Basket: Gigi Datome torna ufficialmente in azzurro. Ecco la lista dei chiamati da Gianmarco Pozzecco per la sfida o… - Gazzetta_it : L’Italia di Poz perde due veterani: 'Per Belinelli e Hackett niente Europeo' - zazoomblog : Basket: Slovenia troppo forte per Italia debutto amaro Pozzecco - #Basket: #Slovenia #troppo #forte -