Baseball, Serie A 2022: San Marino vince la serie contro la Fortitudo, Parma riprende Grosseto (Di sabato 25 giugno 2022) San Marino vince l'attesissima serie contro la Fortitudo Bologna, per dispersione la disputa più attesa della seconda settimana di intergirone della poule scudetto del Campionato di serie A 2022 di Baseball. I Campioni d'Italia hanno avuto la meglio sugli emiliani con un complessivo 1-2, vincendo il primo scontro di giornata per 3-8 e perdendo il secondo per 8-1. Dopo una gara-1 infinita terminata soltanto al terzo extra inning, le due compagini si sono affrontate a viso aperto anche in gara-2 in una partita tenuta sempre in grande controllo dagli ospiti, cominciata nel migliore dei modi con le valide di Celli e Ustariz e messa in discesa poi con tre punti trovati al ...

