Baseball, Serie A 2022: San Marino batte al terzo extra inning Bologna, tante emozioni d’intergirone (Di sabato 25 giugno 2022) Si dice intergirone, si dice grandi emozioni e soprattutto si dice San Marino contro Fortitudo Bologna. Al Gianni Falchi, però, è la formazione sammarinese a prevalere. Nonostante il risultato, la partita odierna è realmente combattuta: lunga, vibrante, totale, degna di uno scontro che è stato finale scudetto. Prima ad andare in vantaggio è l’UnipolSai, con il singolo-punto di Josephina al terzo inning. Al sesto replica Leonora, che spinge a casa Celli, in precedenza protagonista di un brillante doppio. Si va all’extra inning. Anzi, non a uno solo: ce ne vogliono tre per decidere tutta la questione. Il rilievo Gonzalez, alla decima ripresa, viene letteralmente travolto dall’attacco del Titano, che gli scarica addosso cinque punti, quattro dei quali ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Si dice intergirone, si dice grandie soprattutto si dice Sancontro Fortitudo. Al Gianni Falchi, però, è la formazione sammarinese a prevalere. Nonosil risultato, la partita odierna è realmente combattuta: lunga, vibrante, totale, degna di uno scontro che è stato finale scudetto. Prima ad andare in vantaggio è l’UnipolSai, con il singolo-punto di Josephina al. Al sesto replica Leonora, che spinge a casa Celli, in precedenza protagonista di un brillante doppio. Si va all’. Anzi, non a uno solo: ce ne vogliono tre per decidere tutta la questione. Il rilievo Gonzalez, alla decima ripresa, viene letteralmente travolto dall’attacco del Titano, che gli scarica addosso cinque punti, quattro dei quali ...

