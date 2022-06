Bambino scomparso a Belluno: si cerca ancora il piccolo Francesco, era nel bosco con suo padre (Di sabato 25 giugno 2022) Ieri sera la notizia che ha fatto il giro del web, con le foto del piccolo, e con la speranza che qualcuno potesse averlo incrociato. Questa mattina all’alba, ricerche ricominciate: non è stato ancora ritrovato il Bambino scomparso ieri, venerdì 24 giugno di Pian delle Laste a Col Indes, sopra Tambre, nel bellunese. L’allarme è scattato alle 19:45 Francesco, originario di Mestre, era con il padre quando è improvvisamente sparito. I due stavano passeggiando nel bosco. Al momento, non ci sono ancora tracce del Bambino: le ricerche sono riprese questa mattina all’alba con la speranza che con la luce, si possano trovare maggiori tracce del Bambino di 9 anni scomparso ieri sera. Ma come è stato possibile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 giugno 2022) Ieri sera la notizia che ha fatto il giro del web, con le foto del, e con la speranza che qualcuno potesse averlo incrociato. Questa mattina all’alba, ricerche ricominciate: non è statoritrovato ilieri, venerdì 24 giugno di Pian delle Laste a Col Indes, sopra Tambre, nel bellunese. L’allarme è scattato alle 19:45, originario di Mestre, era con ilquando è improvvisamente sparito. I due stavano passeggiando nel. Al momento, non ci sonotracce del: le ricerche sono riprese questa mattina all’alba con la speranza che con la luce, si possano trovare maggiori tracce deldi 9 anniieri sera. Ma come è stato possibile ...

