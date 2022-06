Ballottaggi, non si vota solo a Catanzaro. Testa a testa intensi anche a Verona e Parma (Di sabato 25 giugno 2022) Sono oltre 2 milioni gli italiani che domani saranno chiamati alle urne per il turno di Ballottaggio delle amministrative che si terranno in 65 comuni (solo due con meno di 15mila abitanti richiamati alle... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 giugno 2022) Sono oltre 2 milioni gli italiani che domani saranno chiamati alle urne per il turno dio delle amministrative che si terranno in 65 comuni (due con meno di 15mila abitanti richiamati alle...

Pubblicità

elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - Giorgiolaporta : Mi avete fatto spaventare. A 7 giorni dal voto per i #ballottaggi non sentivo ancora parlare di #fascismo e mi stav… - fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - infoitinterno : Ballottaggi, non si vota solo a Catanzaro. Testa a testa intensi anche a Verona e Parma - Quintarelli_A : RT @ylucaselli: Non vi voltate dall’altra parte. Ai ballottaggi di domani andate a votare!Esprimere il proprio voto non è solo un diritto m… -