"Balle, la figura di Gesù Cristo...": esplode la polemica, cosa ha detto Toscani (Di sabato 25 giugno 2022) Oliviero Toscani come sempre fa discutere. Il fotografo ha presentato a Milano la sua mostra "Oliviero Toscani: professione fotografo". E nel corso della presentazione non ha evitato frasi che potessero sollevare polemiche. Per spiegare la sua passione per la fotografia ha messo nel mirino la cristianità andando a colpire chi crede mettendo in discussione la figura di Gesù: "La fotografia dalla sua invenzione ha fatto sì che le fake news siano un po' meno. Io credo che il Vangelo e la Bibbia siano fake news". E ancora: "Se ci fosse stata la macchina fotografica la figura di Gesù Cristo sarebbe ridimensionata. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia ci siamo resi conto di chi è l'umanità, prima abbiamo raccontato tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Olivierocome sempre fa discutere. Il fotografo ha presentato a Milano la sua mostra "Oliviero: professione fotografo". E nel corso della presentazione non ha evitato frasi che potessero sollevare polemiche. Per spiegare la sua passione per la fotografia ha messo nel mirino la cristianità andando a colpire chi crede mettendo in discussione ladi: "La fotografia dalla sua invenzione ha fatto sì che le fake news siano un po' meno. Io credo che il Vangelo e la Bibbia siano fake news". E ancora: "Se ci fosse stata la macchina fotografica ladisarebbe ridimensionata. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia ci siamo resi conto di chi è l'umanità, prima abbiamo raccontato tante ...

