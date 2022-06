(Di sabato 25 giugno 2022) Garethpronto a partire per gli Stati Uniti, direzione LosFC. Per lui un contratto fino a giugno 2023 Garethè vicinissimo a firmare con il LosFC. Il fuoriclasse gallese, svincolatosi dal Real Madrid, ha trovato sistemazione in MLS per prepararsi al mondiale qatariota di questo inverno. In California ritroverà, un avversario di molte gare di Champions League, questa volta come compagno di squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Bale raggiunge Chiellini al Los Angeles FC -

