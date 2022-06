Bagnaia conquista la pole position al Gp d’Olanda

(Di sabato 25 giugno 2022) ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Francescoottiene ladi MotoGP nel Gran Premio. Nelle qualifiche sul circuito di Assen, il pilota torinese firma il record della pista con la sua Ducati, ottenendo il tempo di 1’31?504. ‘Peccò ha preceduto di 116 millesimi la Yamaha del leader mondiale Fabio Quartararo e di 204 millesimi la Pramac di Jorge Martin. Seconda fila per un grande Marco Bezzecchi (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Jack Miller (Ducati), mentre Johann Zarco guida la terza fila con il settimo tempo. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Brad Binder e Miguel Oliveira, la Ducati di Enea Bastianini che partirà sedicesimo domani in gara.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

