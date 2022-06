Bagnaia conquista la pole position al Gp d' Olanda

(Di sabato 25 giugno 2022) ASSEN () (ITALPRESS) – Francescoottiene ladi MotoGP nel Gran Premio d'. Nelle qualifiche sul circuito di Assen, il pilota torinese firma il record della pista con la sua Ducati, ottenendo il tempo di 1'31?504. ‘Peccò ha preceduto di 116 millesimi la Yamaha del leader mondiale Fabio Quartararo e di 204 millesimi la Pramac di Jorge Martin. Seconda fila per un grande Marco Bezzecchi (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Jack Miller (Ducati), mentre Johann Zarco guida la terza fila con il settimo tempo. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Brad Binder e Miguel Oliveira, la Ducati di Enea Bastianini che partirà sedicesimo domani in gara.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Jack Miller, Pecco, Joan Mir, Jorge Martin. Cosa hanno in comune questi quattro piloti Varie cose forse, ma ... Unanon di poco conto, se pensiamo che gli unici ad aver fatto meglio - ...Francesco, nell'occasione,tre podi e chiude il campionato al 5° posto con 174 punti. L'anno della consacrazione nella categoria Moto2 è il 2018. Pecco vince in Qatar e ad Austin ...Fabio Quartararo scatterà dalla seconda posizione sulla griglia di partenza del GP d'Olanda 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. Il Campione del Mondo si è messo in s ...Qualifica, Gp Assen 2022: Francesco Bagnaia della Ducati Lenovo Team conquista una magnifica pole position davanti a Quartararo e Martin. Pecco Bagnaia ad Assen conquista una super pole facendo anche ...