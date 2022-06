Baby K ed Elettra Lamborghini | i debutti in classica con i nuovi singoli estivi

Leggi su biccy

(Di sabato 25 giugno 2022) Anche quest’annoK edsono tornate in radio con un singolo estivo. La prima in collaborazione con Mika, un nome fortissimo reduce dall’Eurovision Song Contest. La seconda con Rocco Hunt – garanzia dell’estate – e la spagnola Lola Indigo. Sia Bolero diK che Caramello ditutt’ora non possono contare sul supporto di un video musicale (che uscirà presumibilmente la prossima settimana), ma solo dello stream di Spotify, del supporto delle radio e dei vari festival musicali a cui possono partecipare. Vedi Battiti Live o il Summer Festival di Rai2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daK (@kmusic) A questo punto la domanda è solo una: in che ...