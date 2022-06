“Baby 4 in arrivo!”. E dicono che sarà un fiocco rosa per i vip dopo tre maschietti (Di sabato 25 giugno 2022) Un lieto annuncio che tanti si aspettavano viste le tante voci delle ultime settimane: Alvaro Morata quarto figlio. “Baby 4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie Alice Campello, influencer veneziana e figlia dell’amministratore unico di Campello Motors. La coppia è ancora in dolce attesa. Come detto alcune voci sulla presunta gravidanza della modella avevano già iniziato a fare il giro della rete, ma fino a poco fa nessuno aveva la certezza della bella notizia, ufficializzata solo ora dai diretti interessati con un ritratto di famiglia che scalda il cuore. Alvaro Morata quarto figlio: Alice Campello incinta Un ritratto di famiglia in cui i tre principini di casa (i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, da poco battezzati nella stessa chiesa dove i famosi genitori si sono giurati amore eterno) ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Un lieto annuncio che tanti si aspettavano viste le tante voci delle ultime settimane: Alvaro Morata quarto figlio. “4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie Alice Campello, influencer veneziana e figlia dell’amministratore unico di Campello Motors. La coppia è ancora in dolce attesa. Come detto alcune voci sulla presunta gravidanza della modella avevano già iniziato a fare il giro della rete, ma fino a poco fa nessuno aveva la certezza della bella notizia, ufficializzata solo ora dai diretti interessati con un ritratto di famiglia che scalda il cuore. Alvaro Morata quarto figlio: Alice Campello incinta Un ritratto di famiglia in cui i tre principini di casa (i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, da poco battezzati nella stessa chiesa dove i famosi genitori si sono giurati amore eterno) ...

Theymakeusproud : Quarto baby Morata Campello in arrivo urlo - Mimmaaaaaa1 : RT @michiamanoansia: Alice Campello di nuovo incinta un altro baby Morata in arrivo ???????? - loc_s3 : RT @michiamanoansia: Alice Campello di nuovo incinta un altro baby Morata in arrivo ???????? - zazoomblog : “Baby 4 in arrivo”. Morata e Alice Campello in dolce attesa. L’annuncio su Instagram - #“Baby #arrivo”. #Morata… - Marii_annaax06 : Baby Morata /Campello # 4 in arrivo ?????????? -