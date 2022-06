Azamour Anbar | levriera da leggenda Per tre anni vince la mostra canina di New York

Pubblicità

CittaCastello : Azamour Anbar, 'Azawakh, allevata e cresciuta a Citta' di Castello a 'Villa Zampini' di Francesca Zampini e Patrizi… -

Città di Castello: il bellissimo esemplare è cresciuta e allevata a 'Villa Zampini'. Ha vinto per la terza volta all' esposizione di Westminster evento più importante d'America. Gli Azawakh (levrieri detti anche "Principi del deserto", razza rarissima), cresciuti e allevati a Cerbara a "Villa Zampini" di proprietà della tifernate Francesca Zampini, conquistano un nuovo record ...