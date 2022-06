Aumento delle pensioni: entro il 2025 lo Stato spenderà oltre 30 miliardi di euro in più. Ecco cosa cambia (Di sabato 25 giugno 2022) Gli assegni pensionistici, salvo cambi dell’ultimo minuto, potrebbero aumentare considerevolmente a partire dal 2023. Il motivo? L’inflazione. L’adeguamento delle pensioni segue infatti il tasso di inflazione, indice che nel 2022 si attesta, per ora, al 6,8%. Restando così le cose, un assegno di 1000 euro nel 2022, nel 2023 sarà di 1068 euro mensili. Buone notizie per i pensionati, ma meno per le casse dello Stato, che, come riporta Money.it, dovranno sborsare circa 32 miliardi di euro per l’adeguamento. Le fasce di adeguamento È quanto emerge dai calcoli dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio: 5,7 miliardi in più nel 2023, 11,2 miliardi in più nel 2024, e 15,2 miliardi nel ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Gli assegnistici, salvo cambi dell’ultimo minuto, potrebbero aumentare considerevolmente a partire dal 2023. Il motivo? L’inflazione. L’adeguamentosegue infatti il tasso di inflazione, indice che nel 2022 si attesta, per ora, al 6,8%. Restando così le cose, un assegno di 1000nel 2022, nel 2023 sarà di 1068mensili. Buone notizie per i pensionati, ma meno per le casse dello, che, come riporta Money.it, dovranno sborsare circa 32diper l’adeguamento. Le fasce di adeguamento È quanto emerge dai calcoli dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio: 5,7in più nel 2023, 11,2in più nel 2024, e 15,2nel ...

Pubblicità

Internazionale : Per salvare il clima bisogna fermare le aziende del gas e del petrolio subito. Stanno portando l'aumento delle temp… - borghi_claudio : Nel frattempo con altrettanta urgenza mettere un tetto all'aumento delle bollette sul modello francese. Loro hanno… - CasellaRino : @lorepregliasco Purtroppo, le prime indicazioni dopo la sentenza non sembrano modificare di molto l’esito delle ele… - Tiziana99531862 : RT @riconquistareIT: Quello della pesca, già massacrato da decenni di politiche agricole comunitarie sfavorevoli all'Italia, è solo uno del… - MuredduGiovanni : RT @Ingrid85019794: Il Parlamento ungherese ha approvato l'aumento delle tasse per le grandi catene di supermercati, la maggior parte stran… -