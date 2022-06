Atletica | Yohan Blake è tornato e stampa 9 85 davanti a Seville I giamaicani spaventano Jacobs verso i Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022)ai massimi livelli. Il giamaicano aveva vinto i 100 metri ai2011, l’edizione della storica partenza falsa del suo connazionale Usain Bolt. Negli anni successivi aveva saputo firmare una doppietta d’argento su 100 e 200 alle Olimpiadi di Londra 2012, era stato quarto sui 100 ai Giochi di Rio 2016 e si era portato a casa due ori a cinque cerchi in staffetta. Nelle ultime stagioni aveva faticato a esprimersi al meglio (anche se va annotato il quinto posto ai2019) e sembrava essere sulla via del tramonto, ma stanotte il 32enne ha tuonato in maniera imperiale ai Trialsha giganteggiato a Kingston e in finale ha trionfato con un micidiale 9.85 (1,0 m/s di vento a favore), ovvero il suo miglior ...