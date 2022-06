Atletica | Sara Fantini vince i campionati italiani | ma il martello resta lontano dai 75 metri

Leggi su oasport

Sara Fantini ha conquitato il titolo italiano nel lancio del giavellotto, confermando lo scontato pronostico della vigilia. L'azzurra si era presentata allo Stadio Guidobaldi di Rieti con l'obiettivo di ritoccare il record italiano siglato sabato scorso, quando a Madrid spedì l'attrezzo a 75.77 metri e divenne la quinta al mondo e la seconda europea in questa stagione. La 24enne, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non è riuscita a trovare la bordata di lusso nell'appuntamento tricolore, ma i 71.57 metri piazzati al terzo tentativo (seguiti anche da un 70.67 e da un 70.08) sono bastati per imporsi nettamente davanti a Rachele Mori (65.55) e a Lucia Prinetti (63.05).