Atletica, Sara Fantini trionfa ai Campionati Italiani: “Buone sensazioni, non farò altre gare prima dei Mondiali” (Di sabato 25 giugno 2022) Sara Fantini continua a collezionare soddisfazioni in questo fantastico 2022. Dopo aver fissato il primato nazionale in ben quattro circostanze dall’inizio dell’anno la martellista azzurra si impone ai Campionati Italiani, preludio agli imminenti Mondiali di Eugene. Presso lo Stadio Guidobaldi di Rieti la 24enne nativa di Fidenza ha vinto con la misura di 71,57 metri davanti a Rachele Mori delle Fiamme Gialle (65,55) e alla rappresentante di Assindustria Sport Lucia Prinetti (63,05). Atletica, Sara Fantini vince i Campionati Italiani, ma il martello resta lontano dai 75 metri Il fantastico 75,77 acciuffato al Meeting di Madrid non è stato avvicinato da Fantini, brava comunque a ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)continua a collezionare soddisfazioni in questo fantastico 2022. Dopo aver fissato ilto nazionale in ben quattro circostanze dall’inizio dell’anno la martellista azzurra si impone ai, preludio agli imminentidi Eugene. Presso lo Stadio Guidobaldi di Rieti la 24enne nativa di Fidenza ha vinto con la misura di 71,57 metri davanti a Rachele Mori delle Fiamme Gialle (65,55) e alla rappresentante di Assindustria Sport Lucia Prinetti (63,05).vince i, ma il martello resta lontano dai 75 metri Il fantastico 75,77 acciuffato al Meeting di Madrid non è stato avvicinato da, brava comunque a ...

