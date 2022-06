Atletica: ok dei medici a Tamberi, domani sarà in gara agli Assoluti (Di sabato 25 giugno 2022) Rieti, 25 giu. – (Adnkronos) – Sono state ore difficili quelle vissute da Gianmarco Tamberi. L’altista azzurro, infatti, ha messo in forte dubbio la sua presenza agli Assoluti di Rieti per via di un dolore avvertito durante l’ultimo allenamento. E lo ha fatto informando i suoi fan su Instagram, passo dopo passo. Dopo la risonanza magnetica e alcune riflessioni con lo staff sanitario, la decisione definitiva: il campione olimpico ha avuto il via libera dei medici per scendere in pista domani alla caccia del titolo italiano. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Rieti, 25 giu. – (Adnkronos) – Sono state ore difficili quelle vissute da Gianmarco. L’altista azzurro, infatti, ha messo in forte dubbio la sua presenzadi Rieti per via di un dolore avvertito durante l’ultimo allenamento. E lo ha fatto informando i suoi fan su Instagram, passo dopo passo. Dopo la risonanza magnetica e alcune riflessioni con lo staff sanitario, la decisione definitiva: il campione olimpico ha avuto il via libera deiper scendere in pistaalla caccia del titolo italiano. L'articolo CalcioWeb.

Pubblicità

zazoomblog : Atletica: ok dei medici a Tamberi domani sarà in gara agli Assoluti - #Atletica: #medici #Tamberi #domani - TV7Benevento : Atletica: ok dei medici a Tamberi, domani sarà in gara agli Assoluti - - sportface2016 : #Atletica, #Tamberi conferma: 'Ho il via libera dei medici, domani sarò a Rieti' - RSIsport : ????? Grande delusione per Ricky Petrucciani ai Campionati Svizzeri. Il ticinese viene beffato nella finale dei 400m… - ginugiola : RT @fattoquotidiano: Marcel Jacobs torna in pista agli assoluti di atletica a Rieti: stasera la gara dei 100 metri – a che ora correrà http… -