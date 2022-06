Atletica oggi, Campionati Italiani 2022: orari sabato 25 giugno, programma, tv, streaming, chi gareggia (Di sabato 25 giugno 2022) oggi sabato 25 giugno va in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani 2022. Iniziano le gare allo Stadio Guidobaldi di Rieti dopo l’antipasto della marcia nel centro cittadino e si preannuncia grande spettacolo, con tanti big azzurri chiamati a recitare il ruolo di protagonisti assoluti. Riflettori puntati in particolari modo sui 100 metri maschili, dove Marcell Jacobs illuminerà la scesa da Campione Olimpico fronteggiando Filippo Tortu e Chituru Ali. LA DIRETTA LIVE DEI Campionati Italiani DI Atletica DALLE 14.35 Da seguire con grande attenzione anche i 100 metri femminili (Zaynab Dosso a caccia di una stoccata), il salto triplo femminile (Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach), gli 800 metri di Gaia Sabbatini e Catalin ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)25va in scena la seconda giornata dei. Iniziano le gare allo Stadio Guidobaldi di Rieti dopo l’antipasto della marcia nel centro cittadino e si preannuncia grande spettacolo, con tanti big azzurri chiamati a recitare il ruolo di protagonisti assoluti. Riflettori puntati in particolari modo sui 100 metri maschili, dove Marcell Jacobs illuminerà la scesa da Campione Olimpico fronteggiando Filippo Tortu e Chituru Ali. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 14.35 Da seguire con grande attenzione anche i 100 metri femminili (Zaynab Dosso a caccia di una stoccata), il salto triplo femminile (Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach), gli 800 metri di Gaia Sabbatini e Catalin ...

