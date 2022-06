Atletica, Marcell Jacobs vince i 100 metri nei campionati italiani. Ha corso in 10?12 (Di sabato 25 giugno 2022) Per la quinta volta consecutiva Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 100 metri nei campionati assoluti italiani: sulla pista del Guidobaldi di Rieti ha corso la distanza principe dell’Atletica leggera in 10”12. Anche se gli ha permesso di arrivare primo in Italia, questo tempo è ancora lontano da quei 9”80 con cui ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ora si guarda al futuro: il 15 luglio ci saranno a Eugene, in Oregon i Mondiali di Atletica leggera. È qui che Jacobs dovrà difendere il suo primato e confermare i risultati che hanno sorpreso il mondo la scorsa estate. Leggi anche: Atletica, Marcell Jacobs torna in pista: correrà i 100 metri agli ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Per la quinta volta consecutivaha vinto la gara dei 100neiassoluti: sulla pista del Guidobaldi di Rieti hala distanza principe dell’leggera in 10”12. Anche se gli ha permesso di arrivare primo in Italia, questo tempo è ancora lontano da quei 9”80 con cui ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ora si guarda al futuro: il 15 luglio ci saranno a Eugene, in Oregon i Mondiali dileggera. È qui chedovrà difendere il suo primato e confermare i risultati che hanno sorpreso il mondo la scorsa estate. Leggi anche:torna in pista: correrà i 100agli ...

