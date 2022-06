ATA 24 mesi, scelta sedi allegato G ma graduatorie non pubblicate: presto tutti potranno inviare domanda (Di sabato 25 giugno 2022) Diverse segnalazioni da parte degli aspiranti ATA 24 mesi che in questi giorni stanno provando a inoltrare l'istanza relativa all'allegato G, scelta sedi, su Istanze online. Il sistema presenta messaggi di errore e spesso ciò è dato dal fatto che in molte province non sono state ancora pubblicate le graduatorie provvisorie L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) Diverse segnalazioni da parte degli aspiranti ATA 24che in questi giorni stanno provando a inoltrare l'istanza relativa all'G,, su Istanze online. Il sistema presenta messaggi di errore e spesso ciò è dato dal fatto che in molte province non sono state ancoraleprovvisorie L'articolo .

