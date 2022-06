Aryna Sabalenka “Si vedeva che eri tanta roba!” | La tennista in bikini è esagerata! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 25 giugno 2022)è una delle tenniste più forti del momento, anche in quanto a forma fisica e sensualità però la bielorussa non scherza affatto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un’uscita bollente che in tanti dei suoi fan aspettavano, nel palcoscenico del tennisè sicuramente una delle più apprezzate, non solo per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.