Arsenal, trovato l'accordo con il Manchester City per Gabriel Jesus (Di sabato 25 giugno 2022) Il Manchester City ha raggiunto un accordo formale con l'Arsenal per la cessione di Gabriel Jesus, attaccante scelto da Arteta per le sue ottime qualità da finalizzatore. Il brasiliano ora deve solo trovare un accordo con i Gunners, i quali hanno già contattato l'entourage del brasiliano nelle scorse settimane. Il Manchester City, dopo aver acquistato Haaland, aveva necessità di vendere uno dei suoi giocatori più importanti, nonostante non sia stato la scorsa stagione titolare nello scacchiere di Guardiola. Mentre l'Arsenal doveva per forza di cose rafforzare l'attacco dopo aver salutato Lacazette.

