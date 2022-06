Arrestato il terrorista che ha ucciso due persone nel centro di Oslo

(Di sabato 25 giugno 2022) - Si tratta di un 42enne di origine iraniana, considerato radicalizzato, che avrebbe agito da solo. Gli inquirenti trattano il caso come un atto di terrorismo islamico

Ilavrebbe fatto utili confessioni al Comando di Zona di Polizia." (AP)... AD OSLO , DI RECENTE, UNISLAMICO SOLITARIO , NE ABBIAMO PUTROPPO DOVUTO VEDERE E ...il killer, un norvegese ... Attacco islamista a Oslo, due morti in un locale gay - SwissInfo ...sono entrati in cortocircuito con la notizia che l’arrestato era sì un 42enne Norvegese, ma un musulmano scita di origini iraniana, già noto ai servizi segreti interni che si occupano anche ...La polizia considera l'attacco, in cui sono state uccise due persone e ne sono state ferite 21, un atto di terrorismo legato all'estremismo islamico ...