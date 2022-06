Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Laura Rogora in finale nel lead, Stefano Ghisolfi eliminato a Innsbruck (Di sabato 25 giugno 2022) A Innsbruck (Austria) prosegue la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Arrampicata sportiva. Oggi si sono disputate qualificazioni e semifinali del lead. L’Italia risponde presente con una sontuosa Laura Rogora, che raggiunge il top al pari di altre quattro atlete e si qualifica alla finale di domani. L’azzurra sarà chiamata a fronteggiare alcune delle migliori atlete della specialità: la slovena Janja Garnbret, la statunitense Brooke Raboutou, la sudcoreana Chaehyun Seo, l’austriaca Jessica Pilz e la statunitense Natalia Grossman (43+). Camilla Moroni ha concluso in 15ma posizione, Giorgia Tesio 18ma, Claudia Ghisolfi 30m, Savina Nicelli 59ma. Al maschile, invece, eliminazione in semifinale per ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) A(Austria) prosegue la sesta tappa delladel2022 di. Oggi si sono disputate qualificazioni e semifinali del. L’Italia risponde presente con una sontuosa, che raggiunge il top al pari di altre quattro atlete e si qualifica alladi domani. L’azzurra sarà chiamata a fronteggiare alcune delle migliori atlete della specialità: la slovena Janja Garnbret, la statunitense Brooke Raboutou, la sudcoreana Chaehyun Seo, l’austriaca Jessica Pilz e la statunitense Natalia Grossman (43+). Camilla Moroni ha concluso in 15ma posizione, Giorgia Tesio 18ma, Claudia30m, Savina Nicelli 59ma. Al maschile, invece, eliminazione in semiper ...

Pubblicità

SassiLive : +++L’ATLETA PARALIMPICO MATERANO ANTONIO TREVISANI PREMIATO A POTENZA PER GLI ECCELLENTI RISULTATI OTTENUTI CON LA… - RedazioneAdp : Arrampicata sportiva, oro mondiale del bellunese Sandro Neri a Innsbruck - Calciodiretta24 : Arrampicata Sportiva mondiale: ricco bottino di medaglie azzurre - quibresciait : Arrampicata sportiva: due ori, un argento e un bronzo per l’Italia - Roma. Riflettori puntati su Innsbruck, questa… - ScalezJunior : @AlfonCasal @animaleuropeRMP E non renderti ancora più ridicolo, se non puoi controbattere sull'onestà dei 5S, purt… -