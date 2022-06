Armi Usa, arriva la stretta: Biden firma la legge (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha firmato la nuova legge che impone restrizioni per il possesso di Armi. Si tratta della prima importante legge federale sulla sicurezza delle Armi approvata da decenni e segna un notevole passo avanti bipartisan su una delle questioni politiche più controverse degli Stati Uniti, sottolinea la Cnn. “Se Dio vuole, salverà molte vite”, ha detto Biden dopo aver firmato il disegno di legge, approvato sull’onda dell’emozione per la strage nella scuola elementare texana di Uvalde. Il disegno di legge, intitolato Bipartisan Safer Communities Act, è stato preparato dal senatore repubblicano John Cornyn del Texas e da Thom Tillis della Carolina del Nord insieme al senatore ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente americano Joehato la nuovache impone restrizioni per il possesso di. Si tratta della prima importantefederale sulla sicurezza delleapprovata da decenni e segna un notevole passo avanti bipartisan su una delle questioni politiche più controverse degli Stati Uniti, sottolinea la Cnn. “Se Dio vuole, salverà molte vite”, ha dettodopo averto il disegno di, approvato sull’onda dell’emozione per la strage nella scuola elementare texana di Uvalde. Il disegno di, intitolato Bipartisan Safer Communities Act, è stato preparato dal senatore repubblicano John Cornyn del Texas e da Thom Tillis della Carolina del Nord insieme al senatore ...

