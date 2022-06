Arianna Meloni racconta la sorella Giorgia: “Da bambine incendiammo la casa involontariamente. Io dico che fu colpa sua, lei mia” (Di sabato 25 giugno 2022) Giorgia Meloni l’incendiaria. Ma questa volta la politica non c’entra. C’entrano invece i ricordi d’infanzia (e non solo) rievocati in una lunga intervista a Il Foglio da Arianna Meloni, la sorella maggiore della leader di Fratelli d’Italia, nonché moglie di Francesco Lollobrigida e capo della segreteria politica di Chiara Colosimo (rispettivamente capogruppo di FdI alla Camera e consigliera regionale nel Lazio, dello stesso partito, ovviamente). E tra i passaggi più clamoroso c’è quello sull’incendio provocato dalle due sorelle Meloni che distrusse l’appartamento di famiglia. L’INTESA TRA LE SORELLE Meloni Cosa emerge dall’intervista? Un’intesa fortissima tra le sorelle Meloni, oltre che una forte somiglianza nel timbro vocale e nel modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022)l’incendiaria. Ma questa volta la politica non c’entra. C’entrano invece i ricordi d’infanzia (e non solo) rievocati in una lunga intervista a Il Foglio da, lamaggiore della leader di Fratelli d’Italia, nonché moglie di Francesco Lollobrigida e capo della segreteria politica di Chiara Colosimo (rispettivamente capogruppo di FdI alla Camera e consigliera regionale nel Lazio, dello stesso partito, ovviamente). E tra i passaggi più clamoroso c’è quello sull’incendio provocato dalle due sorelleche distrusse l’appartamento di famiglia. L’INTESA TRA LE SORELLECosa emerge dall’intervista? Un’intesa fortissima tra le sorelle, oltre che una forte somiglianza nel timbro vocale e nel modo di ...

