Aree Interne, ci sono anche comuni del Sele-Tanagro: c'è la firma del ministro. (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – C'è l'ok del ministro per il Sud, Mara Carfagna, e l'approvazione del comitato tecnico ministeriale, che nelle scorse ore ha stanziato complessivi 172milioni di euro destinati alla programmazione 2021-2027 per le Aree Interne del territorio italiano, tra cui rientrano finalmente anche i comuni salernitani dell'area Sele-Tanagro, inseriti dal ministro per il Sud, Mara Carfagna, nell'allargamento del piano della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Un atto, quello dell'ingresso dei comuni della comunità Montana Sele e Tanagro nel riconoscimento all'interno della Strategia delle Aree

